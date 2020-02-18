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Ahmet Çalık'tan Japonya'ya teşekkür ziyareti

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, 30 yılı aşkın süredir Japon şirketleriyle çeşitli sektörlerde birçok değerli proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türk ve Japon şirketleri iş kabiliyetiyle birbirlerini tamamlıyor" dedi.

18.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:13
Ahmet Çalık'tan Japonya'ya teşekkür ziyareti

Yönetim Kurulu Başkanı , 30 yılı aşkın süredir şirketleriyle çeşitli sektörlerde birçok değerli proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türk ve Japon şirketleri iş kabiliyetiyle birbirlerini tamamlıyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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