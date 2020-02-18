Ahmet Çalık'tan Japonya'ya teşekkür ziyareti
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, 30 yılı aşkın süredir Japon şirketleriyle çeşitli sektörlerde birçok değerli proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türk ve Japon şirketleri iş kabiliyetiyle birbirlerini tamamlıyor" dedi.
18.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:13
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, 30 yılı aşkın süredir Japon şirketleriyle çeşitli sektörlerde birçok değerli proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türk ve Japon şirketleri iş kabiliyetiyle birbirlerini tamamlıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com