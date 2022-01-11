Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Babasının feryadı yürekleri paramparça etti - Haberler Spor
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Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Babasının feryadı yürekleri paramparça etti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

Trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, herkesi yasa boğdu. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Ahmet Çalık'ın babası Ali Çalık'ın feryadı ise yürekleri paramparça etti. Oğlunun tabutuna sarılan baba, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Futbol camiası bu sabah Ankara'dan gelen acı haberle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Konya spor'a transfer olan Milli futbolcu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Niğde yolunda kontrolü kaybederek şarampole yuvarlanan araçta yaşamını yitiren 27 yaşındaki futbolcunun izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı.

Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Babasının feryadı yürekleri paramparça ettiAhmet Çalık

Ahmet Çalık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Elmadağ ilçesine getirildi. Milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Babasının feryadı yürekleri paramparça etti

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Babasının feryadı yürekleri paramparça etti

Konya spor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, cenaze töreni sırasında büyük üzüntü yaşadı. Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Babasının feryadı yürekleri paramparça etti

Çalık kılınan cenaze namazının ardından Elmadağ'daki aile kabristanına götürüldü. Çalık burada gözyaşları ile toprağa verildi.

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Servet Uzun
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Çınar Saraç:Oğlu lüks yaşasın babasına bak insan bir kıyafet alır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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