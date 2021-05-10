Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'ı zan altında bırakacak ima! İşte o görüntüler
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Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'ı zan altında bırakacak ima! İşte o görüntüler

Haberler.com - Haberler | Spor

Dün akşam ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan programda yine çok konuşulacak bir konuyu ortaya attı. Çakar, Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Beşiktaş forması altında Galatasaray'a karşı oynadığı maçın ekranlara gelmesini istedi. Sergen'in müsait pozisyondaki arkadaşlara topu atmak yerine geri dönmesi dakikalarca ekranlarda oynatıldı. Kaptırılan topta Galatasaraylı Hasan Kabze'nin attığı gol Sergen Yalçın'a soruldu. Çakar, "Ne yapmak istedin burada Sergen" dedi.

Ahmet Çakar bu görüntüleri ekranlara yansıttırmadan önce konuya 'Rüya' ile giriş yaptı. Çakar, "Rüyamda Hasan Kabze, Sergen Yalçın ve Süleyman Hurma'yı gördüm" dedi. Çakar, yıllar önce oynanan derbide Sergen Yalçın'ın takım atayken kaptırdığı topta gol atan Hasan Kabze'yi vurgulamak istedi. Galatasaray'ın o maçtan sonraki hafta Kayseri'yi yenip, Fenerbahçe'nin Denizli'de şampiyonluğu bıraktığı maçı hatırlattı. Çakar konuyu, "Sergen Yalçın'ın şampiyonluk göremeyeceğini hissediyorum" sözleriyle kapattı.

Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'ı zan altında bırakacak ima! İşte o görüntüler
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'ı zan altında bırakacak ima! İşte o görüntüler
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'ı zan altında bırakacak ima! İşte o görüntüler
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