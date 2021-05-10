Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'ı zan altında bırakacak ima! İşte o görüntüler

Dün akşam ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan programda yine çok konuşulacak bir konuyu ortaya attı. Çakar, Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Beşiktaş forması altında Galatasaray'a karşı oynadığı maçın ekranlara gelmesini istedi. Sergen'in müsait pozisyondaki arkadaşlara topu atmak yerine geri dönmesi dakikalarca ekranlarda oynatıldı. Kaptırılan topta Galatasaraylı Hasan Kabze'nin attığı gol Sergen Yalçın'a soruldu. Çakar, "Ne yapmak istedin burada Sergen" dedi.