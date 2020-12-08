Ahmet Çakar, Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'ı açık açık tehdit etti

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'a canlı yayında "Bir daha saçının başının oynadığını hissedersem seni üzerim" dedi. Çakar'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'a skandal sözler söyledi.

Çakar, Hande Sümertaş ile yıllar önce yaşadığı polemiği hatırlatarak, "Hande Sümertaş, kırklı yaşlarda biraz etine dolgun bir hanımefendi. Yıllar önce çok enteresan bir Paris gecesinde senin yaşadıklarını anlattım. Kızdın bana. O zaman Ertem Şener vardı. Ona, bana çemkirdin. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem beni üzmüş olursun ben de seni üzerim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Ahmet Çakar'ın Hande Sümertaş hakkındaki sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir futbolsever konuyla ilgili, "Beyaz TV'de Ahmet Çakar tarafından Hande Sümertaş'a söylenen çirkin sözler ve tehdit" paylaşımıyla eksi hakeme tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta medya hakları direktörlüğü yapan Hande Sümertaş'ın, Fenerbahçe'nin aleyhine yayınlar yaptırdığı iddia edilmiş ve sarı-lacivertlilerin Konyaspor'a mağlup olduğu maçın ardından Galatasaray'ın geçmiş yıllarda Konyaspor'u yendiği maçın tekrarını yayınlattırarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı belirtilmişti.

HANDE SÜMERTAŞ KİMDİR?

Hande Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

Hande Sümertaş, Galatasaray'da görevdeyken istifa edip beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.