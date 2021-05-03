Ahmet Çakar'dan Halis Özkahya'ya sert eleştiri: Gedson'a kırmızı vermemek eyyamdır

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Gedson'un rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart çıkması gerektiğini ve Hakem Halis Özkahya'nın bu kararı vermemesini 'eyyam' olarak yorumladı. Çakar, "Sarıysa niye sarı? Topu hiçbir şekilde düşünmeksizin ayak bilek karışımı basıyor. Buna sarı vermek eyyamdır" diye konuştu.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada yine hakem kararları tartışıldı. Gedson'un rakibine yaptığı faule birçok yorumcu ve eski hakem kırmızı kart dedi. En sert eleştiri ise Ahmet Çakar'dan geldi.

İşte Çakar'ın ifadeleri:

"İKİNCİLİĞE BAKSINLAR"

Galatasaray için mücadele lig ikinciliği için olmalı. Yoksa Beşiktaş ile Galatasaray'ın oynadığı futbola bakıyoruz, coşkuya, arzuya bakıyoruz çok büyük fark var. Galatasaray asla böyle değildi ama soğukluk başta Fatih hocadan tüm takıma yansımış gibi görünüyor.

"HALİL BÜYÜK KAZANÇ OLUR"

Bu Galatasaray için şampiyonluk çok zor diyebiliriz ama 1-2 genç oyuncu gelecek demek. İlki Halil Dervişoğlu. Bonservis problemini bilmem ama büyük kazanç olur. Diğeri ise Kerem... Futbolu olgunlaştıkça çabukluğu, tekniği ve oyun zekasıyla çok önemli yere gelebilir.

"SARIYSA NİYE SARI?"

Hakem Halis Özkahya'ya soruyorum, Gedson Fernandes'in yaptığı hareket sarı mı, kırmızı mı? Sarıysa niye sarı? Koyarak geliyor, ani atağa çıkmak isteyen rakibine uçarak topu hiçbir şekilde düşünmeksizin ayak bilek karışımı basıyor. Bence kırmızı. Sarı vermek eyyamdır.

Öte yandan yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski hakem Deniz Çoban da pozisyonun kırmızı kart olduğunu belirtti. Galatasaray'ın iptal edilen golünde de hata yapıldığını ifade etti.