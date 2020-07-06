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Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e sert sözler: Zirvede bırakmazsan ayağa düşersin

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olurken futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın maç sonundaki yorumları dikkat çekti. Çakar, Fatih Terim'in Galatasaray kariyerini zirvede bırakması gerektiğini ifade etti.

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e sert sözler: Zirvede bırakmazsan ayağa düşersin
06.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:08

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Fatih Terim'e sert bir eleştiri getiren futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Terim'in gelecek sezon görevini bırakması gerektiğini dile getirdi.

Çakar, deneyimli çalıştırıcı için "Zirvede bırakmazsan ayağa düşersin" dedi.

Sarı kırmızılı ekibin önümüzdeki sezon daha kötü olma ihtimalinin olmadığını savunan Çakar, "Zirvede bırakmazsan ayağa düşersin. Fatih Terim, Galatasaray'ın en büyük efsanelerindendir. 9'da 8 yaptı. Bu müthiş bir şey. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon daha kötü olma ihtimali önümüzdeki sezon şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de 30 hafta sonunda 52 puan toplayan Galatasaray 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgiyle lig bitimine 4 hafta kala 4. sırada bulunuyor.

Haber Yorumları (4)
AHMET KAÇAR: SENİN GİBİ BOŞ YAPAN BİRİNİ DAHA HAYATIMDA GÖRMEDİM
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SELİM: Herkesi galatasaraya soğutun. Git bir daha gelme
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FARUK: Sende bi laf olsun diye konuşmasan ahmet , sürekli fatih terim üzerinden prim çıkarma kendine
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