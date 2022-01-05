Ahmet Çakar bombayı patlattı! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar

Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'yi çalıştırma hayali gerçeğe dönüşmek üzere. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ve ünlü sanatçı Zafer Algöz, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'la yemekte buluştu.

"HAYIRLI OLSUN"

Ahmet Çakar, "Yılmaz hoca hangi büyük camiaya gidiyor?" paylaşımı yapıp gündemi salladı. Ardından Çakar, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe'ye" hayırlı olsun mesajı paylaştı.

"CANIM DOSTUM"

Ahmet Çakar mesajların ardından Yılmaz Vural'la çektiği videoda, "Canım dostum Yılmaz Vural'la Fenerbahçe ile ilgili ciddi planlar yapıyoruz. Tutar tutmaz bilemem. Zor demek imkansız demek değildir" ifadelerini kullandı. Vural da Çakar'ı onaylayan mimikler kullandı.

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