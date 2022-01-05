Ahmet Çakar bombayı patlattı! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar - Haberler Spor
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Ahmet Çakar bombayı patlattı! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Yorumcu Ahmet Çakar ve ünlü sanatçı Zafer Algöz, Fenerbahçe ile anılan deneyimli hoca Yılmaz Vural'la bir araya geldi. Çakar bu buluşmadan, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" mesajı paylaştı. Çakar bunun ardından yayınladığı video ile söylentileri iyice kuvvetlendirdi.

Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'yi çalıştırma hayali gerçeğe dönüşmek üzere. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ve ünlü sanatçı Zafer Algöz, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'la yemekte buluştu.

Ahmet Çakar bombayı patlattı! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar

"HAYIRLI OLSUN"

Ahmet Çakar, "Yılmaz hoca hangi büyük camiaya gidiyor?" paylaşımı yapıp gündemi salladı. Ardından Çakar, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe'ye" hayırlı olsun mesajı paylaştı.

Ahmet Çakar bombayı patlattı! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar

"CANIM DOSTUM"

Ahmet Çakar mesajların ardından Yılmaz Vural'la çektiği videoda, "Canım dostum Yılmaz Vural'la Fenerbahçe ile ilgili ciddi planlar yapıyoruz. Tutar tutmaz bilemem. Zor demek imkansız demek değildir" ifadelerini kullandı. Vural da Çakar'ı onaylayan mimikler kullandı.

Ahmet Çakar bombayı patlattı! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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