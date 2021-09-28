Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle tepki çekti! Sinan Engin'i yine kızdırdı - Haberler Spor
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Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle tepki çekti! Sinan Engin'i yine kızdırdı

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Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle tepki çekti! Sinan Engin'i yine kızdırdı

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Ajax'ın Beşiktaş karşısında en az 7 farkla kazanacağı tahmininde bulundu. Çakar, mücadelenin 8-0 da bitebileceğini ifade ederken, Sinan Engin'i kızdırdı. Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın Beşiktaş'la ilgili yorumları sebebiyle programda defalarca sinir krizi geçirmiş, bardakları kırmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Ahmet Çakar'a tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Temsilcimiz Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bu akşam Hollanda'da Ajax deplasmanına çıkıyor. Maça önemli futbolcularından yoksun çıkacak olan Kara Kartal'da takımın zorlu deplasmandan nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir skor tahmini geldi.

"TEMENNİ ETMEM"

Beşiktaş'ın Ajax'a farklı yenileceği tahmininde bulunan Çakar, "Temenni etmem" diyerek temsilcimizin 7-0 mağlup olacağını söyledi. Tahmin kağıdına Ajax'ın 7.5 gol atacağını yazan eski hakem, mücadelenin 8-0 da bitebileceğini ifade etti. Sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Çakar'a tepki gösterdi.

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Haber: Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle tepki çekti! Sinan Engin'i yine kızdırdı - Haberler Spor
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