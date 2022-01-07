Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık: Ülkenin nüfusu kaç?
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Trabzonspor'da Edin Visca için imza töreni düzenlendi. Her yeni transferden forma almasını isteyen Ağaoğlu, Visca'ya da bu adeti hatırlattı. Bosna Hersek'in nüfusunu soran Ağaoğlu, Visca'ya 3 bin forma yazdı. Ardından Boşnak yıldızla yaptığı pazarlık, renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Medipol Başakşehir'den Edin Visca'yı renklerine bağlayan Trabzonspor, bugün Boşnak yıldıza imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Visca'ya adet olduğu üzere alacağı forma sayısını sordu.
"NÜFUSU KAÇ"
Visca'ya, "Bosna'nın nüfusu kaçtı?" sorusu yönelten Ağaoğlu, '3 milyon' cevabını alınca 3 bin forma yazdı.
1461'DE KARAR KILINDI
Visca, "1061 forma alacaktım diye biliyorum" başkanım dedi. Ağaoğlu da bunun üzerine esprili bir dille, "Kardeşim benim, her şeye tamam diyor. Sana 1461 forma yazıyorum. yüzde 50 indirim yaptım" ifadelerini kullandı.
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