Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'tan bekledikleri miktarı duyurdu: 15 milyon euro biz alalım, 15 de Crystal Palace alsın
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Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'tan bekledikleri miktarı duyurdu: 15 milyon euro biz alalım, 15 de Crystal Palace alsın

Milli maçlar sonrası Trabzon'a dönmeyen ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Alexander Sörloth için bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Norveçli golcü için yapılan tekliflerin 20 milyon euro civarı olduğunu söyleyen Ağaoğlu, Sörloth'un 30 milyon euroya satılarak bonservisin yarısını almak istediklerini belirtti.

14.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:30

Trabzon'da herkes Norveçli golcü Alexander Sörloth'un akıbetini merak ederken, Başkan Ahmet Ağaoğlu Fanatik Gazetesi'ne önemli açıklamalar yaptı, ilk kez Norveçli yıldızın transferinde gelinen noktayı anlattı.

Transferden hedefledikleri kazancı açıklayan Ağaoğlu, "Özetle şöyle diyebilirim; yüzde 50, yüzde 50 alacağız. Teklifler 20 seviyesinde; öyle 25'ler, 30'lar yok henüz. Biz 15 milyon euro alalım istiyoruz, 15'er kalsın yani. Bu takımın transferde şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz. Sörloth'u aldığımızda küfür ediyorlardı bize. Ne oldu? Trabzonspor forvetsiz mi kalacak? Mümkün mü böyle bir şey" dedi.

"HERKESİN BÜTÇESİ DARALDI"

Bordo-mavili kulübün patronu, "Eğer bir oyuncu gitmek istiyorsa, Trabzonspor orada menfaatine bakarak hareket eder. Geçen sene ne oldu? 8'le geldiler Yusuf (Yazıcı) için, 17'ye aldılar gittiler. Koronavirüs nedeniyle bütçeler daraldı. Bu daralma hem talip kulüpler için geçerli hem de bizim için geçerli. En doğru şekilde hareket etmek durumundayız. Ekonomik anlamda yaşadığımız ve önümüzde duran bir tablo var" diye konuştu.

"ADAMA LİSANS ÇIKARAMADIKTAN SONRA NEDEN ALALIM?"

Taraftarların, transferde geç kaldıkları yönünde yönetimi eleştirdiği hatırlatılan Ağaoğlu, "Taraftar eleştirebilir. Ama televizyonda, gazetelerde konuşanlar için söylüyorum. Bizim limitimiz ne kadar biliyorlar mı? 152 milyon TL. Vergi, bonservis, maaş hepsi dahil. Euro bazında benim en son 16.5 milyon euro kadro maliyetim vardı. Şu an, net olarak 13 milyon euro. Geçi, erkeni bırakalım. Ben oyuncu alırım, ne var! Ama aldığım adama lisans çıkartamadıktan sonra niye alayım" açıklamasını yaptı.

"KİLİT NOKTA BANKALAR BİRLİĞİ"

Bordo-mavililerin başkanı şöyle devam etti:

Fenerbahçe nasıl yapıyor, siz yapamıyorsunuz diyorlar. Onların geliri bizimkinin 5 katı. Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili görüşüyoruz. O konunun netleşmesini bekliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Elimizden gidenler olacak. Da Costa gibi. İhtiyaçları biliyoruz. Geç veya erken, bu takviyeleri gerçekleştireceğiz. Benim için önemli olan şu, aldığım adama hemen lisans çıkartmak ve onu oynatabilmek"

(Fanatik)

Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'tan bekledikleri miktarı duyurdu: 15 milyon euro biz alalım, 15 de Crystal Palace alsın
Haber Yorumları (8)
TENGIRCI: Bu hamsi nedio bonservisi placede
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TAHSİN: Rıdvan Dilmen ,Ali Başkan hemen Sörlothun bonservisini alsın bu adamı Trabzona bırakmazlar dediğinde Ridvana küfür ediyordun sen kimsin, başka emrin varmı bilmem kimin yalaması defolu yorumcu diyordun.Şimdi mal gibi kaldın tek taraflı fesihten sözleşmen üzerinden alırsın paranı artık oda 600 yada 700 bin euro.
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YOĞURTÇU: AHAHAHA ULA HAMSİ KAFALI UŞAK NE KOMİK ADAMSIN. . .
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