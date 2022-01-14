Ahmet Ağaoğlu: Edgar ile nihai olarak yollarımızı ayırmadık

"TFF'den sözleşmesini dondurmak için izin alamadık"

"Transfer döneminde Edgar ile görüşeceğiz"

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Altay maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopma, iç yan bağında ikinci derede yırtık olan ve ameliyat edilen Edgar'ın 8 ay sonra antrenmanlara başlayacağı, tam olarak hazır olmasının ise ekim ayını bulacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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