Ahırı atölye yaptı, girişimcilikte örnek oldu

03.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:47

İzmir'in Aliağa ilçesi Karakuzu Mahallesinde ikamet eden Aysel Arslan, daha önce ahır olarak kullanılan yapıyı ağaç oyma atölyesine çevirerek girişimcilik konusunda örnek oldu.



Aliağa'da köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen Karakuzu Mahallesinde yaşayan 43 yaşında evli ve iki çocuk annesi Aysel Arslan, örnek olabilecek önemli bir girişimciliğe imza attı. Özel bir firmada yöneticilik pozisyonunda çalıştığı sırada işinden ayrılan Arslan, çalışma azmini kaybetmedi. Arslan, yaklaşık üç yıl önce hobi olarak başladığı ağaç oymacılığını hem sanata hem de kazanca dönüştürdü. Karakuzu Mahallesinde ahırdan dönme atölyesinde, doğada kuruyan ya da yanan ağaçlara, kendi becerisiyle şekil veren Aysel Arslan; lamba, sunum tabağı, kase, mumluk, şamdan, epoksi sehpa gibi yaklaşık 15 kalem ürünü ortaya çıkartabiliyor. Arslan, ağaç oymacılığı ile elde ettiği ürünleri çeşitli pazarlarda satışa sunuyor.



Hayat veriyor



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın da destekleriyle ahırdan bozma bir yapıyı üretim atölyesine dönüştüren Aysel Arslan, hedefinin hem doğada kurumuş ağaçlara geri dönüşümle yeniden hayat vermek hem de tüm ev hanımlarının hayallerine ışık tutmak olduğunu söyledi. Genel olarak derede ve doğada kendince şekil almış, halk arasında selenti denen ağaç türleriyle ilgilendiğini belirten Aysel Arslan, "Fazla dokunulmadan elde edilen görsellik ortaya çok daha güzel işler çıkartıyor. Bu ağaçların dışında yangınlarda hasar görmüş, doğada atıl durumda olan ağaçları geri dönüşümle yeniden değerlendirilmesine çalışıyorum. Boş vakitlerimi değerlendirirken ağaçları yeniden yaşama kazandırmak bana ayrıca mutluluk veriyor" dedi.



Başkan Serkan Acar'a teşekkür



Ağaç oymacılığına ilk olarak annesinin ahırını kullanarak başladığını da sözlerine ekleyen Arslan, "Daha sonrasında burayı tuttum. Burası da daha önce samanlık ve ahır olarak kullanılan bir yapıydı. Atölyenin kullanıma uygun hale getirilmesi için Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın desteğini istedim. Başkan Serkan Acar, yardım isteğimi kabul ederek bana yardımcı oldu. Aliağa Belediyesi, bir hafta içerisinde kanalizasyondan içme suyuna kadar birçok eksiği tamamladı. Şu an daha iyi bir şekilde çalışıyorum. Daha verimli olduğumu da düşünüyorum. Başkanımız Serkan Acar'a desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA