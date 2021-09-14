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Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

Ahilik Haftası Ankara Kahramankazan'da da coşkuyla kutlandı.

Ahilik Haftası Ankara Kahramankazan'da da coşkuyla kutlandı. Yılın Ahisi seçilen esnaflar ödüllendirilirken, vatandaşlara pilav ikram edildi.

Kahramankazan'da Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hafta kapsamında ilk olarak Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Günhız ile esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Kahramankazan'da Yılın Ahi Esnafı seçilen esnaflar teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Ayrıca bir öğrenciye geleceğin esnaflarını simgelemesi için Ahi Kuşağı bağlandı. Buradan Salı Pazarı'na geçilerek pazarcı esnafı ziyaret edildi. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra burada vatandaşlara ve esnafa pilav ikram etti.

Esnafımızın her zaman yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, törende yaptığı konuşmada, Ahilik geleneğinin Türk ve İslam kültüründeki önemine değinerek, bu kültürün Anadolu'daki varlık zincirinin önemli halkalarından birinin de Ahilik kültürü olduğunu kaydetti. Ahilik geleneğinin kurucusu Ahi Evran'ı Veli'nin, çıraklarına ve esnaflara verdiği nasihatler hakkında bilgi veren Oğuz, bu nasihatleri günümüzde de uygulamaya çalışan esnaflara şükranlarını sunduğunu söyledi. Oğuz, belediye olarak Kahramankazan'daki esnaf ve sanatkarların güçlenmesi adına ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Oğuz, "Ahilik haftasını kutluyorum, haftanız hayırlara vesile olsun" dedi. - ANKARA

Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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