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Ahilik geleneği sürdürülüyor; 2021 yılının Ahi'si, ustası ve çırağı seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ahilik geleneği sürdürülüyor; 2021 yılının Ahi'si, ustası ve çırağı seçildi İkitelli OSB'de yılın Ahi'si Mehmet Vural Koç seçildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Ahilik geleneği sürdürülüyor; 2021 yılının Ahi'si, ustası ve çırağı seçildi

İSTANBUL - İkitelli Osb'de yılın Ahi'si Mehmet Vural Koç seçildi.

Başakşehir Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce UNESCO Ahi Evran yılı açılış programı İkitelli Organize Sanayi Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitimci yazar Yaşar Tükek'in sunumuyla gerçekleşen programda Başakşehir İkitelli organize sanayi bölgesinde yılın Ahisi olarak, Mehmet Vural Koç seçildi. Yılın ustası ise Remzi Gürtel olurken yılın çırağı otomotiv elektronik bölümü 11/A sınıfından Bilal Uzun oldu. Yeni Ahi, usta ve çıraklara kuşak ve şed bağlandı.

Başakşehir ikitelli organize sanayi bölgesi 2021 yılı Ahisi seçilen Ahi Mehmet Vural Koç, "2008 yılında başlangıcını yaptığımız meslek eğitim merkezimiz 13 yıldır öğrenci yetiştiriyor. Bugün merkezimizin meyvelerini yemeye başladık. Hayatımda yaptığım en önemli işlerden birisi mesleki eğitim merkezi. Yüzlerce öğrencimiz, çırağımız, kalfamız ve ustamız buralardaki mesleki eğitim merkezinde yetişiyor. Bugün Yılın Ahisini, ustasını, ve çırağını seçtik. Bu bana eğitimci olarak çok memnuniyet duyacağım ve gururlandıran bir duygu" şeklinde konuştu.

Yılın ustası seçilen Remzi Gürtel, "Çok sayıda çırak, kalfa ve usta yetiştirdik. Bugün ki yılın ustası seçilmem çok onur verici. Çırağı ben şu şekilde tanımlayabilirim. Allah'ın ruh annenin beden verdiği ve ustanın da hayata hazırladığı birisi. Usta insanları hayata hazırlar. Çocukları bir öğretmen gibi yetiştirmesi gerekir. Ahlaklı terbiyeli ve insanlara faydalı olması gerekiyor. Bu yüzden çocuklarımız üstünde çok duruyoruz" dedi.

Yılın çırağı otomotiv ve elektromekanik bölümü 11A sınıfından Bilal Uzun, "Burada olmaktan çok mutluyum. Haftanın bir günü okula gidiyoruz geri kalan günlerde iş pratiği eğitimine gidiyoruz. Burada çalışıyoruz hem elektrik hem de mekanik üzerine araçlarda tamir ve bakım yapıyoruz. Yılın çırağı seçildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Ahilik geleneği sürdürülüyor; 2021 yılının Ahi'si, ustası ve çırağı seçildi

Ahilik geleneği sürdürülüyor; 2021 yılının Ahi'si, ustası ve çırağı seçildi

Ahilik geleneği sürdürülüyor; 2021 yılının Ahi'si, ustası ve çırağı seçildi

Ahilik geleneği sürdürülüyor; 2021 yılının Ahi'si, ustası ve çırağı seçildi
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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