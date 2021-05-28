Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünden TÜBİTAK 4007 başarısı
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Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünden TÜBİTAK 4007 başarısı

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünden TÜBİTAK 4007 başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bilim Dolu Günler" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı' kapsamında kabul edilerek ilk 5'e girdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bilim Dolu Günler" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı' kapsamında kabul edilerek ilk 5'e girdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında kurulan proje ekibi, yüzlerce projeyi hayata geçiriyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında kendi alanında uzman kişileri e-konferans yönetimiyle öğrenci, veli ve öğretmenler ile buluşturan ekip, bu defa TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırladığı "Bilim Dolu Günler" projesini, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sundu. TÜBİTAK seçici kurul üyeleri tarafından kabul edilen "Bilim Dolu Günler" projesi, 53 projeden ilk 5'e yerleşti. Daha öncede TÜBİTAK tarafından kabul edilen ve korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen "Türkiye'nin Çatısında Bilim ile Bilim Dolu Günler" projelerinin yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacağı bildirildi. Proje hakkında bilgi veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Müdürlüğümüz Ar-Ge birimince TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 'Bilim Dolu Günler' projemiz 53 proje arasından ilk 5'e kabul edilmiştir. Bu projemiz de amacımız etkinlikler yoluyla katılımcılara aktif bir katılım sağlayarak bilimsel bilgiyi tecrübe etmelerini ve öğrenmelerini sağlamak, bilim-toplum etkileşimini arttırmak, katılımcıları bilimsel gelişmelerden haberdar etmek, değişen-gelişen bilim ve teknoloji dünyasına farkındalık oluşturmak, bilimin eğlenceli ve büyüleyici yanını göstermektir. Projede toplam 28 atölye, 120 etkinlik bulunmaktadır. Projemiz 23-26 Eylül 2021 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında 'Bilim Merkezimizde gerçekleştirilecektir" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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