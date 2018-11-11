Ağrı'da Stadyumun Açılış Maçında Olay Çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1'inci Grup'ta mücadele eden Ağrı 1970 Spor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor arasında oynanan karşılaşmada olaylar çıktı. Polis, küfür edip taşkınlık çıkaran taraftarları tribünden çıkardı. Maç öncesinde restore edilen Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadının açılışı gerçekleştirildi. Stadın açılış karşılaşması olan Ağrı 1970 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçını Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik de izledi.

POLİS OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ

Kemal Dizdar, Kağan Yılmaz ve Samet Cangir hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Saha içinde başlayan olaylarda fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunan futbolcular hakem ve teknik ekip tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Maçın genelinde gergin devam eden karşılaşmada kısa süreli yaşanan kavga, takviye olarak gelen polislerin de müdahalesiyle büyümeden önlendi.

KARŞILAŞMA 0-0 SONA ERDİ

İki kırmızı kart ve bir penaltıya sahne olan karşılaşma 0-0 sona erdi. Maç sonunda Ağrı 1970 Spor taraftarları hakeme ve Siirt İl Özel İdaresi Spor futbolcularına büyük tepki gösterdi.