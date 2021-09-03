Ağrı'da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu
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Ağrı'da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

Ağrı'da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ağrı Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası, final turu ile sona erdi.

Ağrı Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası, final turu ile sona erdi.

Ağrı Belediyesi koordinesinde düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda 64 sporcunun oluşturduğu 16 takım şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti. Profesyonel ve amatör lisanslı futbolcuların da yer aldığı turnuva final turu ile son buldu. Final maçında karşı karşıya gelen iki takım arasında rakibi Haddini Bilbao'yu 3-0 yenen Bozguncular, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, spor organizasyonlarının yaz ve kış mevsimlerinde devam edeceğini belirterek, "Ağrı'nın sporcu bir kent olduğunu biliyoruz. Geçmiş yıllarda golf, tenis, atletizm, boks ve futbol gibi branşlarda üst düzey başarılar elde ettik. Yetenekli sporcularımızı keşfetmek ve desteklemek adına böyle turnuvalar çok fazla önem arz etmekte. Tüm sporcu kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Final müsabakasının hakemliğini ise Ağrı'nın geçmiş dönemlerde yetiştirmiş olduğu ve futbol camiasında başarıları ile adından söz ettiren Erol Polat yaptı. Ağrı tarihinde ayak tenisi turnuvasının ilde bir ilk olduğunu vurgulayan eski profesyonel futbolcu Erol Polat, "Ayak tenisi ülkemizde olduğu gibi Ağrı'da da yeni, Ağrı Belediyesinin katkıları ile ayak tenisi branşında ilk defa bir turnuva yaptık. 16 takım katılarak şampiyonluk yarışı içerisine girdi. Dereceye giren takımları kutlar, diğer tüm takımlara da göstermiş oldukları centilmen mücadeleden dolayı teşekkür ederek başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde Ağrıspor ve Erzurumspor formalarını giyen Ağrılı genç yıldız futbolcu Yunus Emre Turan ise, "Turnuvayı takımımla birlikte şampiyon tamamladık, mutluyuz. Çok güzel bir turnuvaydı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI

Ağrı'da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu
Ağrı'da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu
Ağrı'da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu
Ağrı'da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu
Ağrı'da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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