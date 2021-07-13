Ağrı'da düğüne gidenlerin minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı
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Ağrı'da düğüne gidenlerin minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı

Ağrı'da düğüne gidenlerin minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan İsen - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'dan Ağrı'ya düğüne gidenlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, dereye yuvarlandı.

ADIYAMAN'dan Ağrı'ya düğüne gidenlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, dereye yuvarlandı. Kazada 13 kişi, yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde, Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkisinde meydana geldi. Ağrı'ya düğüne katılmak üzere Adıyaman'dan gelenlerin bulunduğu 02 DB 220 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye devrildi. Köylüler ve yoldan geçen sürücüler, minibüstekileri güçlükle çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ağrı ve Eleşkirt'teki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin ayaklarında ciddi yaralanmalar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Ağrı'da düğüne gidenlerin minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı
Ağrı'da düğüne gidenlerin minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı
Ağrı'da düğüne gidenlerin minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı
Ağrı'da düğüne gidenlerin minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan İsen

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