AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarından "ateşkese uyun" çağrısı
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AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarından "ateşkese uyun" çağrısı

13.10.2020 19:42 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:47
AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarından

Dağlık Karabağ'da ateşkese rağmen saldırıların devam etmesi üzerine Rusya, Fransa ve ABD'nin eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'ndan taraflara ateşkese uymaları yönünde çağrı yapıldı.

Dağlık Karabağ'da ateşkese rağmen saldırıların devam etmesi üzerine Rusya, Fransa ve ABD'nin eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'ndan taraflara ateşkese uymaları yönünde çağrı yapıldı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı ile Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda 10 Ekim'de toplantı gerçekleştirmişti. 11 saati aşan toplantının ardından taraflar Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda uzlaşmıştı. Ancak ateşkese rağmen Ermenistan tarafının saldırılarıyla gerilim tekrar tırmandı. Bölgedeki gerilimi takip eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'dan yeni bir açıklama geldi.

"Sivil kayıplar hiçbir şekilde kabul edilemez"

Açıklamada taraflara ateşkes anlaşmasına uyulması konusunda çağrı yapılarak, "Eş başkanlar 10 Ekim'de Moskova'da yapılan anlaşmaya göre bölgede insani felaketin önlenmesi amacıyla tarafları yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmek için acil önlemler almaya davet ediyor. Eş başkanlar sivil kayıpların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu yineliyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "Eş başkanlar savaş esirlerinin ve tutukluların yanı sıra ölenlerin takası için taraflara acil bir uzlaşı çağrısında bulunuyor ve tarafları gözlem mekanizmasının oluşturulması için acilen anlaşmaya varmaya çağırıyor" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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