Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2021-2022 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışına ve FIFA kokartı takma törenine katıldı.

BAŞKANLAR VE HAKEMLER KATILDI

Törende, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sanalioğlu ve hakemler de yer aldı.

"BAŞKAN BİZE LAZIM"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son toplantıda koronavirüse yakalanan Ali Koç'a yakın oturan Nihat Özdemir'e uyarıda bulundu. Ağaoğlu, "Geçen hafta Ali Koç ile yan yana oturdunuz. Şimdi MHK Başkanı'na çok yakın oturuyorsunuz. MHK Başkanımız bize lazım" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞIYOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bu sözleri Fenerbahçeli taraftarları hayli kızdırdı.

İşte Fenerbahçeliler'in sosyal medyadaki tepki mesajları:

Sizce, #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) January 3, 2022

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