- Ağaoğlu'ndan Bodrum Projesi

İSTANBUL - Ali Ağaoğlu, 'yaz kış yaşam alanı' fikrinden yola çıkılarak doğal ortamda konforlu yaşam isteyenlere erişilebilir fiyatlardan sunulacak Bodrum Projesi'ni açıkladı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Ortaköyde'ki köşkünde basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda Bodrum Projesi başta olmak üzere devam eden yatırımları ve gayrimenkul sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum'da tarihi bir projeye imza atmaya hazırlanan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "12 milyon metrekare alanda 'yaz kış yaşam alanı' fikrinden yola çıkarak doğal ortamda konforlu yaşam isteyen herkesin alabileceği Bodrum Projesi'ni açıkladı.

Ağaoğlu'ndan "batıyor" iddialarına yanıt

Ortaköy'deki evinde basın mensupları ile bir sohbet toplantısı düzenleyen ve Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirmeyi planladığı "Yaz-kış yaşam projesi" ile ilgili bilgi veren Ağaoğlu, şirketine yönelik kriz iddiaları ile ilgili de konuştu. Son dönemde gayrimenkul sektörü ile ilgili çok spekülasyon olduğunu aktaran Ali Ağaoğlu, haberlerin kasıtlı yapılarak sektörü olumsuz şekilde etkilediklerini söyledi.

"Toplam borcum yaklaşık 200 milyon dolar"

Ağaoğlu, sosyal medyada konkordato ilan edeceğine dair söylentileri anımsatarak, "Böyle bir şey yok. Belki en az borcu olan şirketlerdenim. Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" dedi.

Ağaoğlu, "Finans merkezine 400 milyon dolar yatırım yaptım. Şu andaki toplam borcum bunun yarısı bile etmiyor. Yaklaşık 200 milyon dolar. Kaldı ki 400 milyon liralık bir banka borcunu da kapattım. Şu anda en karlı iş yenilenebilir enerjide. Üretimde olan iki RES Projesini satıp borcumun tamamını kapatacağım" dedi.

"İddiaları ciddiye almıyorum"

Her krizden daha güçlü çıktıklarını ifade eden ünlü iş adamı Ağaoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili şunları söyledi: "Sosyal medyadaki trol hesaplarda 'Ağaoğlu batıyor' haberleri çıkıyor. Bu tür haberleri ciddiye almıyorum. Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak sermaye açısından Türkiye'nin en güçlü ve köklü kurumlarının başında geliyoruz. Aslında bu tür haberlerin neden yayıldığını da biliyorum. Ağaoğlu, "Maslak 1453 projemizde satılacak konutumuz kalmadı. Çekmeköy projemizde ise tahminimiz üzerinde talep gördük. Projenin inşaatı devam ediyor. Dairelerin yarısından fazlası satıldı. Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Uluslararası Finans Merkezi projesini biz üstlendik. Şimdi ise Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda Avrupa'nın en büyük yaşam projesini hayata geçiriyoruz. Böylesine önemli işlere imza atan bir marka olarak oluşturulmak istenen olumsuz algıyı doğal karşılıyorum."

İsteyen herkesin Bodrum'da evi olacak

Bodrum'da eşsiz bir projeye imza atacaklarını belirten Ali Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Bodrum projemiz için uzun yıllardır çalışıyoruz. Pazar araştırmalarımız ve tüketici beklentileri doğrultusunda projemizde değişiklikler yapıyoruz. Yaz kış yaşanacak her ihtiyacın bir arada bulunduğu muhteşem bir projeyi erişebilir fiyatlardan sunacağız. Projemizi henüz lanse etmeden hatta ön talep toplamaya başlamadan yurtiçi ve yurtdışından çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Geçmiş projelerimizde olduğu gibi yoğun ilgiyle karşılaşacağımızı düşündüğümüz Bodrum projemizde kolay ulaşılabilir lüks bir yaşam alanı kurguluyoruz."

Milyon dolar ödemeye gerek yok

Milyon dolarlar ödemeden Bodrum gibi eşsiz bir lokasyonda lüks bir yaşam alanını hayata geçireceklerini belirten Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak bugüne kadar birçok referans proje geliştirdik. Gerek oturumcular gerekse yatırımcıların olumlu geri dönüşleri ile her gün kendimizi yeniliyoruz. Bodrum projesi de, Ağaoğlu'nun imza projelerinden biri olacak. İçerisinde botanik park, hobi bahçeleri, okul, kreş gibi ünitelerin yer alacağı ayrıcalıklı bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Türk Lirası ile satış yapacağız. Vatandaşlarımıza 'paranızı biriktirin, beni bekleyin' diyorum."

"Kriz Kahini ile 8 saat sohbet ettik"

Hem yerli hem yabancı firmalarla ekibinin ve kendinin sürekli çalıştığına dikkat çeken Ağaoğlu,"'Kriz Kahini' olarak bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini'yi Pazar günü evimde misafir ettim. 8 saat süren sohbetimizin özeti olarak Roubini, dünyada başlayan ticaret savaşları, ekonomik savaşlar, politik belirsizliklerden dolayı Türkiye'nin bu durumdan önce olumsuz etkileneceğini fakat sonra güçlü ve karlı çıkacağını belirtti. Bodrum Projesi'ni bu şekilde başlattıklarını ifade eden Ağaoğlu, Türkiye'nin ekonomisine ciddi derecede istihdam ve katma değer sağlayacaklarını ve devlete yardımcı olmak için kendi karlarından fedakarlık edeceğini ifade etti

Son günlerde artan faiz oranlarıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Ağaoğlu, "Yatırımcı faiz ile kazanç sağladığını düşünüyor ama sermayesinin eridiğinin farkına varamıyor. Gayrimenkul ise her daim kazandıran, reel getirisi olan en değerli emtiaların başında geliyor. Akıllı yatırımcılar ise kira getirisi ile ciddi kazanımlar elde ediyor. İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır. Bu sebepten dolayı gayrimenkul geçmişte olduğu gibi gelecekte de gelişmeye ve talep görmeye devam edecektir" dedi.