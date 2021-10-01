Ağaoğlu: Mücaledele ve inancı kaybedersen, savaşı da kaybedersin

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen sene 84 puan yakalayan takımın şampiyon olduğunu belirterek, "Demek ki, maç da kazanacaksın, maç da kaybedeceksin. Ancak mücadele edeceksin. Ne Zaman ki mücadele bırakılır, ne zaman ki inancını kaybedersin, umudunu kaybedersin, o zaman savaşı da kaybedersin" dedi.

Trabzonspor taraftarlarının Fenerbahçe maçı öncesinde aldığı 'Tribünlerde tek ses olma' kararını da değerlendiren Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Olması gereken bir şeydi. Sezon sonu bir başarı hedefliyorsak, taraftarımız topyekün olarak takımın yanında, takımın arkasında 12'nci adam ve itici güç olarak yer almalı. Takımlar camialarıyla başarıya ulaşır. Bu zorlu süreçte, en fazla eksikliğini hissettiğimiz taraftar desteği idi. Bugün 3 bin, 4 bin veya 6 bin taraftara oynuyoruz. Alınan bu karar Fenerbahçe maçıyla da sınırlı olmamalı. Ne zaman kaybedersiniz? Gol yediğiniz zaman maçı kaybetmezsiniz. Mücadeleyi bıraktığınız zaman kaybedersiniz. Puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz. Bugün ligde 20 takım var. 38 maç oynanıyor. 114 puan alan takım var mı? Geçen sene 84 puan yakalayan takım şampiyon oldu. Demek ki, maç da kazanacaksın, maç da kaybedeceksin. Ancak mücadele edeceksin. Ne zaman ki mücadele bırakılır, ne zaman ki inancını kaybedersin, umudunu kaybedersin, o zaman savaşı da kaybedersin" ifadelerini kullandı.