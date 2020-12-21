Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

21.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:45
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,55 lira, en yüksek 93 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,55 lira, en yüksek 93 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

44,55

93,00

Karkas et

HTS

28,00

40,50

Buğday

HMS

1,60

2,50

Arpa

HMS

1,72

1,72

Mısır

HTS

1,70

1,70

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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