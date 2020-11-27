Afyonkarahisar Ticaret Borsası
27.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|45,00
|Karkas et
|HTS
|27,00
|42,00
|Kuzu eti
|HTS
|51,00
|51,00
|Buğday
|HMS
|1,40
|2,30
|Arpa
|HMS
|1,50
|1,80
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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