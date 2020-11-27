Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

27.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

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Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

45,00

 45,00

Karkas et

HTS

27,00

 42,00

Kuzu eti

HTS

51,00

 51,00

Buğday

HMS

 1,40

 2,30

Arpa

HMS

 1,50

 1,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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