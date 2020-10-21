Afyonkarahisar Ticaret Borsası
21.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 40 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|20,00
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,75
|2,10
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,50
|Soya
|HTS
|3,76
|4,27
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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