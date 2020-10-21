Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

21.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 40 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 40 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 20,00

 40,00
Buğday

 HMS

 1,75

 2,10
Arpa

 HMS

 1,10

 1,50
Soya

 HTS

 3,76

 4,27
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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