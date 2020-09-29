Afyonkarahisar Ticaret Borsası
29.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:44
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|26,50
|42,00
|Kemiksiz et
|HTS
|43,00
|95,00
|Buğday
|HTS
|1,80
|1,90
|Beyaz haşhaş
|HMS
|24,40
|25,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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