Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

29.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:44
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 26,50

 42,00
Kemiksiz et

 HTS

 43,00

 95,00
Buğday

 HTS

 1,80

 1,90
Beyaz haşhaş

 HMS

 24,40

 25,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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