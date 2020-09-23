Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

23.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:39
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 48 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 48 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 42,00

 48,00
Karkas et

 HTS

 25,00

 36,00
Buğday

 HMS

 1,65

 2,00
Arpa

 HMS

 1,27

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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