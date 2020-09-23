Afyonkarahisar Ticaret Borsası
23.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:39
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 48 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 48 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,00
|48,00
|Karkas et
|HTS
|25,00
|36,00
|Buğday
|HMS
|1,65
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,27
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
Haber Yorumları
500