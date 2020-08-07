Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 33,50 lira, en yüksek 33,70 liradan satıldı.
07.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 33,50 lira, en yüksek 33,70 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|33,50
|33,70
|Kırıntı et
|HTS
|18,00
|19,00
|Buğday
|HMS
|1,60
|1,90
|Arpa
|HMS
|1,32
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA