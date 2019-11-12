Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 15,30-24,50 liradan satıldı.
12.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 15,30-24,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 15,30
| 24,50
| Kırıntı et
| HTS
| 11,00
| 11,00
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,60
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,25
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA