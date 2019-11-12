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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 15,30-24,50 liradan satıldı.

12.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 15,30-24,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 15,30

 24,50
Kırıntı et

 HTS

 11,00

 11,00
Buğday

 HMS

 1,30

 1,60
Arpa

 HMS

 1,15

 1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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