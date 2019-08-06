Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,75 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.
06.08.2019 12:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,75 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 25,75
| 32,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 34,00
| 80,00
| Kırıntı et
| HTS
| 23,00
| 23,25
| Buğday
| HMS
| 1,00
| 1,40
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,15
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA