Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,75 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.

06.08.2019 12:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,75 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Karkas et
 HTS
 25,75
 32,00
Kemiksiz et
 HTS
 34,00
 80,00
Kırıntı et
 HTS
 23,00
 23,25
Buğday
 HMS
 1,00
 1,40
Arpa
 HMS
 1,00
 1,15
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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