06.08.2019 12:18

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,75 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

25,75

32,00

Kemiksiz et

HTS

34,00

80,00

Kırıntı et

HTS

23,00

23,25

Buğday

HMS

1,00

1,40

Arpa

HMS

1,00

1,15



Kaynak: AA

HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili