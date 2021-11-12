Afyonkarahisar mermeri, 'Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu

AFYONKARAHİSAR'da, Hürriyet Gazetesi tarafından ' Ekonomi Zirvesi-Afyonkarahisar Mermer' toplantısı düzenlendi. Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Türkiye'nin 650 renk tonuna sahip 300 çeşit mermeri olduğunu, 2021 yılı ihracat hedefinin 2 milyar dolar olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı Akrones Otel'de düzenlenen mermer konulu 'Ekonomi Zirvesi- Afyonkarahisar' toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Tüm Mermerciler Derneği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, mermer sektörü temsilcileri ve kent protokolü katıldı.

Konuşmaların ardından Hürriyet Ekonomi Yazarı Noyan Doğan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Demirel, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ve AKÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İrfan Celal Engin, mermer konusundaki düşüncelerini paylaştı. Ardından zirvedeki konuşmacılara ve panele katılanlara, Demirören Medya yöneticileri tarafından plaket verildi.