AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 5 tutuklama
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AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 5 tutuklama

19.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:19

Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 5 tutuklamaAFYONKARAHİSAR'da polisin yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, bugüne kadar 2,5 milyon lirayı aşkın bahis oynattıkları tespit edilen 11 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 5 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'da polisin yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, bugüne kadar 2,5 milyon lirayı aşkın bahis oynattıkları tespit edilen 11 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, İstanbul'da yakalanan 6 şüpheli serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı kaynaklı iki yasa dışı bahis sitesinden 'kasa adminliği kiralama' yöntemiyle yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen, ayrıca yasa dışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul'da bulunan farklı kişilere ait banka hesaplarına para transferi yaptıkları anlaşılan ve 2018 yılından günümüze kadar yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Afyonkarahisar'da 3, Kütahya'da 2 ve İstanbul'da 6 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, el bombası, 2 ruhsatsız tabanca ve 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, süngü, 500 gram dolu barut kutusu, 39 adet 7.65 mm fişek, 45 adet 9 mm fişek, 10 bin lira, 4 bin 545 Euro, 500 Amerikan Doları, yasa dışı bahiste para naklinde kullanılan 16 banka hesabı, 4 telefon, 3 sim kart, 7 USB bellek, 3 dizüstü bilgisayar ve hafıza kartı ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da adliyeye sevk edilen İ.S., Y.Ç., H.K., T.A.M. ve F.D. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. İstanbul'daki 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 5 tutuklama
AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 5 tutuklama
AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 5 tutuklama
AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 5 tutuklama
AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 5 tutuklama
AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 5 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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