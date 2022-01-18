AFYONKARAHİSAR'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Haberler
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AFYONKARAHİSAR'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan yağışta binaların çatısında, araçların üzerinde kar birikintisi oluştu. Kentin işlek caddelerindeki karlar erirken, diğer illerle bağlantı yollarında ulaşım akmasadı. 80 ARAÇ 90 PERSONEL KARLA MÜCADELE EDİYOR

İlin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, tedbirleri de beraberinde getirdi. Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 'Karla Mücadele Ekipleri' oluşturuldu. 80 araç ve 90 personelden oluşan ekip karın yoğun olarak etkisini gösterdiği Bayat, Sinanpaşa, Şuhut ve İhsaniye ilçelerinde ve Büyükkalecik beldesinde çalışması sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

AFYONKARAHİSAR'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

AFYONKARAHİSAR'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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