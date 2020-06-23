Afyonkarahisar'da balçığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
23.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:26
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Celil Emiş'e ait inek, bölgede otlarken sağanak nedeniyle oluşan balçığa saplandı.
Emiş'in yardım talebi üzerine olay yerine Emirdağ Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin halatla bağladıkları inek, bir saatlik çalışmanın ardından balçıktan çıkarıldı.
Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA