Afyon'daki kurban pazarında hareketlilik başladı
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Afyon'daki kurban pazarında hareketlilik başladı

Afyon'daki kurban pazarında hareketlilik başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Şuhut ilçesindeki canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanmaya başladı.

Afyonkarahisar Şuhut ilçesindeki canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanmaya başladı.

Bayrama yakın pazara ilginin daha da artmasını umut eden üreticiler, yem fiyatlarının kurbanlıkları etkilediğini belirtiyorlar. Büyükbaş hayvan üreticisi Mehmet Ali Coşkun, durgunluktan şikayet etti. Coşkun, "Biraz durgunluk var. İki hayvanı 8 bin 800 liraya verdik. Bunlar küçük buzağı ve kilo olarak 25-26 lira arasında değişiyor" dedi.

Bir diğer büyükbaş hayvan üreticisi Mahmut Özoğul ise, konu ile ilgili açıklamalarında, "Satışlar normal. Kurbanlık hayvanlarımız az çok para ediyor, diğer hayvanlar ise para etmiyor. 180 kiloluk bir hayvanın fiyatı 11 ile 12 bin lira arasında değişiyor. Sabah 6,5 gibi pazara geldik. Kurban Bayramı hareketliliği normal olarak var" dedi.

Üretici Sedat Uçak ise, "İşlerimiz durgun, danalar 11 ile 11 buçuk bin lira arasında geçiyor. 180 kiloluk bir mala 11 ile 11 buçuk lira istiyorlar. Yem pahalı, satış yapamadım bugün" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Afyon'daki kurban pazarında hareketlilik başladı
Afyon'daki kurban pazarında hareketlilik başladı
Afyon'daki kurban pazarında hareketlilik başladı
Afyon'daki kurban pazarında hareketlilik başladı
Afyon'daki kurban pazarında hareketlilik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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