Afrika Uzmanı Çınar, Boko Haram'ın lideri Şekau'nun ölüm iddialarını değerlendirdi

Kafkassam Afrika Uzmanı Huriye Yıldırım Çınar, Boko Haram'ın öldürülemeyen lideri Şekau'nun son ölüm iddiaları ve olası senaryoları değerlendirdi.

Kafkassam Afrika Uzmanı Huriye Yıldırım Çınar, Boko Haram'ın öldürülemeyen lideri Şekau'nun son ölüm iddiaları ve olası senaryoları değerlendirdi.

Kafkassam Afrika Uzmanı Huriye Yıldırım Çınar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıkalamada, "Boko Haram terör örgütü lideri Ebubekir Şekau'nun bir kez daha ölümü haberi uluslararası medyada yer aldı. Daha önce en az dört kere Şekau'nun öldüğü haberi yayınlanmışsa da her seferinde kısa bir süre sonra video mesajla ölmediğini ispatlayan terörist lider Nijeryalı yetkililerle adeta alay etmişti. Bilindiği üzere Ebubekir Şekau 2009 yılında Boko Haram'ın kurucu lideri Muhammed Yusuf'un bir eylem sırasında öldürülmesinden sonra örgütün ikinci lideri olmuştu. Şekau'nun uluslararası alanda tanınması Nisan 2014'te Borno Eyaletinin Chibok bölgesinde 276 kız öğrenciyi kaçırttığı bir eylemle olmuştu. Dönemin ABD Başkanı Barak Obama ve eşi dahi Şekau'a karşı "Bring back our girls!" (Kızlarımızı geri getir) söyleriyle protestoda bulunmuştu. Ebubekir Şekau eylemlerinde sınır tanımamazlığı ve şiddet tutkusu nedeniyle Boko Haram militanları tarafından bile eleştirilmiştir. Birçok kaynağa göre, Şekau kadın ve çocukları canlı bomba olarak kullanmaktan, eylemlerinde sivilleri hatta Müslümanları bile katletmekten ve yakınındaki insanları paranoyak hislerle öldürmekten kaçınmamıştır. Onun bu tutumlarını eleştiren, DAEŞ tarafından da desteklenen Boko Haram kurucu lideri Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab El Barnavi 2016 yılında Boko Haram'dan ayrılarak ISWAP'ı (Batı Afrika Bölgesi İslam Devleti) yapılandırarak başına geçmiştir. Bu tarihten beri Şekau liderliğindeki Boko Haram hem Nijerya Devleti ve uluslararası destekçileriyle hem de Barnawi güçleriyle kıyasıya bir savaş sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"ISWAP militanları tarafından canlı olarak yakalanmamak için eline aldığı bombayla kendisini patlatmıştır"

Çınar, "Alınan son haberlere göre Çarşamba gecesi ISWAP militanları Timbuktu bölgesindeki Sambisa Ormanında Şekau'nun saklandığı yeri tespit ederek geniş çaplı bir saldırı düzenlemiştir. Henüz resmi makamlarca teyit edilmeyen bilgiye göre Şekau, karşısında zayıf kaldığı ISWAP militanları tarafından canlı olarak yakalanmamak için eline aldığı bombayla kendisini patlatmıştır. Şekau'nun Nijerya ordusu tarafından değil ISWAP militanlarının saldırısı sonucu ölmesi/öldürülmesi iddiaları uluslararası alanda değişik konuları gündeme getirmektedir. Öyle ki ABD'nin terörle mücadele kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Servisi'nin yürüttüğü 'Adalet için Ödüller Programı' resmi Twitter hesabında Şekau'nun başına koyduğu 7 milyon dolarlık ödülü ISWAP'ın alamayacağını bildiren bir paylaşım yapmıştır" açıklamasında bulundu.

"Boko Haram'ın yeni liderinin kim olacağı hususunda örgüt içinde bir rekabet yaşanabilecektir"

Kafkassam Afrika Uzmanı Çınar, "Şekau'nun ölmesi durumunda Boko Haram ve Nijerya açısından çeşitli senaryolar gündeme gelebilecektir. Öncelikle Şekau'nun ardından Boko Haram'ın yeni liderinin kim olacağı hususunda örgüt içinde bir rekabet yaşanabilecektir. Bu kısa ve orta vadede Boko Haram'a güç kaybettirerek Nijerya ve bölge devletlerinin örgütle mücadelesine ivme kazandırabilir. Yeni liderin ISWAP ile çatışmaya devam etme ihtimali ise bu iki örgütün kaynak ve motivasyonlarını birbirine karşı kullanmasıyla Nijerya ve çevresinde daha az eyleme imza atabilmelerine neden olacaktır. Ancak lidersiz kalan Boko Haram militanlarının, ya da daha ılımlı bir yeni liderin ISWAP ile birleşmesi ya da işbirliğine gitmesi Nijerya ve çevresi için daha büyük güvenlik tehditleri oluşturabilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı