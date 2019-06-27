Afrika Uluslar Kupası'nda ilk grup maçlarına Erman Yaşar yorumu

32. Afrika Uluslar Kupası, Mısır’da başladı ve maçlar 19 Temmuz’a kadar tüm heyecanıyla sürecek Tabii turnuva başında öne çıkan favoriler vardı ve ilk maçlar sonunda bu takımların neler yaptığını kısaca özetleyelim. Mısır hem Mohamed Salah’ın yarattığı etki hem ev sahibi avantajıyla turnuvanın en önemli favorilerden biri. Açılış maçında Zimbabve’yi 1-0 yenerlerken bence çok etkileyici bir futbol oynamadılar ama ligimizden de aşina olduğumuz Trezeguet’nin golü onlara 3 puanı getirdi. Daha iyiye gideceklerini ve ikinci maçlarla beraber oyunlarının daha da yükseleceğini düşünüyorum. Uganda ise çok tanımadığımız bir takımdı ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında önemli bir galibiyete imza atarken gayet disiplinli bir görüntü sergilediler.



Nijerya eskisi kadar büyük yıldızlardan oluşmasa da yine de önemli bir kadroya sahip. Burundi’yi Odion Ighalo’nun golüyle geçmeyi başardılar. Grupta asıl dikkat çeken maç Gine-Madagaskar’dı. Gine’nin favori olduğu bu maçtı ancak Madagaskar’ın rakibine ciddi sorun çıkardığı ve öne de geçtiği bu maçta beraberliği kurtaran taraf Gine oldu. Turnuvada en iyi dört tane grup üçüncüsünün de tur atladığı düşünülürse Madagaskar için bunun son 16 yolunda çok değerli bir puan olduğunu söyleyebiliriz.



C Grubu’nda iki önemli favori var; Cezayir ve Senegal. İkisi de turnuvaya iyi başlangıç yaptı. Çok önemli yıldızlardan oluşan Senegal, Keita Balde ve Krepin Diatta’nın golleriyle Tanzanya’yı geçti. Cezayir ise özellikle Baghdad Bounedjah, Riyad Mahrez ve Sofiane Feghouli’nin etkili oyunuyla Kenya karşısında ilk yarıda 2-0’ı bulurken ikinci yarıyı biraz daha düşük tempoda oynadı. Cezayir ve Senegal bu grubu ilk iki sırada tamamlayacaktır ama Kenya’nın da kaptan Victor Wanyama önderliğinde en iyi üçüncülerden biri olabileceğini düşünüyorum. Fena takım değiller ama biraz daha üretimde aktif olmaları, biraz daha hücumda aktif olmaları lazım.



Fas, Namibya’yı beklenenden daha zor yendi. Son dakikada Namibya’nın kendi kalesine attığı golle kazandı. Fildişi Sahili 2000’li yıllarda Kolo Toure, Yaya Toure, Didier Drogba, Salomon Kalou gibi yıldızlara sahip olduğu dönemde en büyük favorilerden olurdu. Yine çok önemli oyuncuları var fakat artık “yıldızlar topluluğu” bir kadroları yok. Yine de Güney Afrika karşısında ben onları da beğendim. 1-0’lık bu galibiyetle daha ileriye gidebileceklerinin sinyallerini verdiler.



Mali net bir galibiyet aldı ama rakipleri epey zayıftı, o yüzden çok büyük çıkarımlar yapmamak ve asıl büyük sınavları olacak Tunus maçını beklemek lazım. Tunus ise Angola karşısında kazanamadı, öne geçmelerine rağmen yine ligimizden tanıdığımız Djalma Campos, Angola’ya beraberliği getirdi. Ben, Tunus’un hücümda biraz daha etkili olduğu takdirde iyi işler yapabileceğine inanıyorum. İyi bir takım yapısına ve kimyasına sahipler. Daha yukarı gidebilmeleri içinse daha fazla üretkenliğe ve skora ihtiyaçları var.



F Grubu’nda Kamerun, Gine-Bissau’yu maçın ilk yarısında salladı fakat ikinci yarıda iki golü arka arkaya buldu. Gana ile beraber grubun favorisi konumundalar. Gana da ilginç bir maç oynadı. Eski Adana Demirspor’lu Mickael Pote henüz 2. dakikada Benin’i öne geçirdi ve Gana neredeyse maça 1-0 yenik başladı. Sonrasında Fenerbahçeli Andre Ayew ve kardeşi Jordan Ayew’den arka arkaya iki gol geldi. Gana ikinci yarıda işleri kontrol altında tuttuğu sırada 10 kişi kaldı ve Pote tekrar sahneye çıkarak takımına puanı getirdi. Gana için bu maça bir yol kazası diyebiliriz, bence üst tura yükseleceklerdir bu grupta. Benin içinse en iyi üçüncülerden olmak adına altın değerinde bir puandı bu.