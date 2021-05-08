Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 658 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 658 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 658 bine yaklaştı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 658 bine yaklaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 658 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 124 bin 243'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 657 bin 998 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 191 bin 56'ya ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da Kovid-19'a karşı bugüne dek yaklaşık 21,2 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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