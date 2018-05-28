Afjet Afyonspor'un Şampiyonluğunu Göbek Atarak Kutlayan Amca İzlenme Rekorları Kırdı
Afjet Afyonspor'un Spor Toto 1. Lige yükselmesinin ardından yaşlı bir amcanın aracından inerek göbek atması sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Spor Toto 1. Lige yükselme maçında Afjet Afyonspor, Manisada oynanan karşılaşmada Sakaryaspor'u 2-1 devirdi.
SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE REKOR TIKLANDI
Final maçının ardından Afjet Afyonspor'un 1. Lige yükselmesi Afyonkarahisar'da yediden yetmişe tüm kesim tarafından sevinçle karşılandı. Sahur saatine kadar meydanlarda takımlarının 1. Lige yükselmesini kutlayan Afyonlular arasında aracından inerek göbek atan yaşlı amcanın görüntüsü sosyal medyada kısa sürede tıklanma rekorları kırdı.
Görüntülerde araç konvoyları arasında aracından inen yaşlı adam araç kornaları işliğinde göbek atıp oynuyor.
YORUMLAR (15)
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MAÇ MERSİNDE OYNANDI MANİSA NERDEN ÇIKTICevap Yaz Yayından Kaldır
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TAMAMCevap Yaz 1 Yayından KaldırUMUT: Annen karın devam desin Suriyelilerle Afgan Iraklılarla BİZ TÜRKLER TAMAM DİYORUZ mezhepsiz.Yayından KaldırULTRASLAN: ne tamam mı daha yeni başlıyoruz.. devam devam1 1 Yayından Kaldır
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kaymagı fazla yemiş amcamCevap Yaz 3 Yayından Kaldır