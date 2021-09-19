Afjet Afyonspor: 3-3

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Mehmet Kuru (xx), Haydar Avcı (xx)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2'de 2'yle başlayan Somaspor, evinde 2 farklı yenik duruma düştüğü maçta Afjet Afyonspor önünde 1 puanı son dakikada kurtardı: 3-3.

Soma Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 2'nci dakikada Melik ile 5 ve 49'uncu dakikalarda Erhan Şentürk attı. Somaspor, bu gollere ilki penaltıdan olmak üzere 26 ve 61'inci dakikalarda Yusuf Abdioğlu ile 90'ıncı dakikada İbrahim'le karşılık verdi. Bu sonuçla grupta yenilmezliğini sürdüren Soma, 7 puana ulaştı.