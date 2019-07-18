Afili Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 6. son bölüm izle

Afili Aşk dizisi son bölümüyle Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Yelda'nın, Ayşe'yi hırsızlıkla suçlaması evde huzursuzluk yaratır. Ancak Samet ve Hülya gerçekleri açıklar. Hakkında söylenenler Ayşe'yi incitmiştir ve Kerem'de onun yanında olmak ister. Afili Aşk dizisinin 6. bölümünde neler oldu? 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk dizisi hakkında merak edilenler…

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe arasındaki sahte evliliği öğrenen Ceyda, elindeki ses kaydı ile onları tehdit eder. Bu durumu kullanmak isteyen Ceyda, boşanmalarına sebep olması için çiftin sürekli kavga etmesini ister. Ceyda'nın elindeki ses kaydını alana kadar onun kurallarına uyan Kerem ve Ayşe yakınlaşmaya başlar. Bu yakınlaşma anları onları da şaşırtır.

AYŞE, CEYDA'YA YAKALANACAK MI?

Kerem ile Ayşe, artık Ceyda'nın isteklerinden bunalırlar ve bundan kurtulmanın bir yolunu ararlar. Çünkü Ceyda Ayşe'ye ofiste de göz açtırmaz. Volkan Ceyda'nın bilgisayarına girerek orada olduğunu düşündüğü ses kaydını silmeyi planlar ancak umduklarını bulamazlar. Ofiste ses kaydını bulamayan Kerem ve Ayşe, onun evine girmeye karar verir. Kerem, Ceyda'yı oyalarken Ayşe ve Volkan harekete geçer. Ancak bu iş hiç de kolay olmaz. Ayşe tam hedefine ulaşmak üzereyken evde çalan hırsız alarmı her şeyi alt üst eder.

7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamları ekranlara gelen ve Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrollerde olduğu Afili Aşk dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Kerem ile Ayşe arasında başlayan büyük çekim, yalan olan evliliklerini gerçeğe dönüştürebilecek mi? Dizinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…