Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı
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Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı

VAN'ın Gevaş ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu yolcunun üzerinde 3 kilogram esrar bulundu.

21.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:40
Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı
'ın ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste bulunan uyruklu yolcunun üzerinde 3 kilogram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinin Balaban mevkisinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen Afganistan uyruklu 1 yolcunun üst araması yapıldı. Yolcunun üzerindeki montun astarı ile başındaki berenin içine gizlenmiş 3 kilogram esrar bulundu. Adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.


- Van
Kaynak: DHA
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