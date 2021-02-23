Afganistan'da geçen sene 3 binden fazla sivil öldürüldü
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Afganistan'da geçen sene 3 binden fazla sivil öldürüldü

23.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:22
Afganistan'da geçen sene 3 binden fazla sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ülkede 2020 yılında toplam 3 bin 35 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ülkede 2020 yılında toplam 3 bin 35 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

UNAMA tarafından açıklanan verilere göre, geçen sene ülke genelinde düzenlenen saldırılarda 3 bin 35 sivil hayatını kaybederken 5 bin 785 sivil yaralandı.

Bu saldırıların yüzde 45'inin doğrudan hedef alınarak yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin yüzde 43'ünün çocuk ve kadınlardan oluştuğu vurgulandı.

Afganlar arası müzakerelerin 12 Eylül 2020'de Doha'da başlamasıyla saldırıların arttığına işaret edilen açıklamada, saldırıların yüzde 46'sından Taliban, yüzde 8'inden terör örgütü DEAŞ, yüzde 24'ünden de devlet güçleri sorumlu tutuldu.

UNAMA'nın son 7 senedir Afganistan'da can kayıplarıyla ilgili rapor hazırladığı aktarılan açıklamada, bu süre içerisinde her yıl ortalama 3 binin üzerinde sivilin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarını önlemek için Afganistan'da ateşkes yapılması talep edildi.

Taliban, sivil kayıplardan yabancı güçleri sorumlu tuttu

UNAMA'nın açıklamasını reddeden Taliban ise can kayıplarının asıl faillerinin üstünün örtülmeye çalışıldığını iddia etti.

Taliban, sivil kayıpların çoğunun yabancı güçlerin saldırılarından kaynaklandığını öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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