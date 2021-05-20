AFAD ve UMKE dağdan düşen vatandaş için seferber oldu

Muş'ta arkadaşlarıyla mantar toplarken kayalıklardan düşen ve ayağı kırılan bir kişi, Muş İl AFAD Müdürlüğü ile UMKE tarafından dağdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.