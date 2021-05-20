AFAD ve UMKE dağdan düşen vatandaş için seferber oldu
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AFAD ve UMKE dağdan düşen vatandaş için seferber oldu

AFAD ve UMKE dağdan düşen vatandaş için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta arkadaşlarıyla mantar toplarken kayalıklardan düşen ve ayağı kırılan bir kişi, Muş İl AFAD Müdürlüğü ile UMKE tarafından dağdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta arkadaşlarıyla mantar toplarken kayalıklardan düşen ve ayağı kırılan bir kişi, Muş İl AFAD Müdürlüğü ile UMKE tarafından dağdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muş'un Kurtik Dağı Çavuştepe mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla mantar toplarken kayalıklardan düşen Abdulkadir Çetinkaya isimli vatandaşın ayağı kırıldığı ihbarı alan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. AFAD ve UMKE ekipleri, yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansın bulunduğu bölgeye taşındı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı Muş Devlet Hastanesine götürüldü. - MUŞ

AFAD ve UMKE dağdan düşen vatandaş için seferber oldu
AFAD ve UMKE dağdan düşen vatandaş için seferber oldu
AFAD ve UMKE dağdan düşen vatandaş için seferber oldu
AFAD ve UMKE dağdan düşen vatandaş için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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