AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat (1)

09.10.2019 15:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından merkezi Kahramanmaraş olan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosunun uygulanacağı ulusal tatbikat yapıldı.Tatbikat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD üst yönetimi tarafından eş zamanlı olarak Ankara'daki AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden de takip edildi.

Bakan Soylu, basın mensuplarına tatbikat hakkında bilgi verdi. (1)

Kaynak: AA