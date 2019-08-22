AEK-Trabzonspor maçından notlar

22.08.2019 21:18

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Sparta Prag ile yapılan 3. eleme turu rövanş maçının 11'ini sahaya sürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Sparta Prag'ı rövanşta 2-1 yenerek eledikten sonra Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kalınan Kasımpaşa maçında rotasyona giden teknik direk Ünal Karaman, bu karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 oyuncu değişikliğine giderek Avrupa'da şans verdiği 11'e döndü.

Kasımpaşa maçında oynayan stoperler Ivanildo ve Campi yedek kulübesinde oturtulurken, yerlerine Hüseyin Türkmen ile Hosseini forma giydi. Orta alanda Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı'nın yerine de Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ilk 11 de görev yaptı.

20 oyuncuyla Atina'ya gelen bordo-mavili takımın 18 kişilik maç kadrosunda üçüncü kaleci Arda Akbulut ile Ahmet Canbaz yer almadı.

Seyircisiz karşılaşma

AEK'nın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Yunan taraftarlar tribünde yer alamadı.

Bordo-mavili kulüp, sponsorlara ve misafirlere 200 davetiye dağıttı. Davetiye sahibi kişiler, karşılaşmayı protokol tribünü yanında ayrılan bölümden izledi.

Kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi

AEK ve Trabzonspor yöneticileri, dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı Emin Kahraman, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri Kemal Ertürk ile Lokman Sadıklar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, AEK Kulübü Başkanı Aslanidis Evangelos, yönetim kurulu üyeleri Minas Lisandrou, Angeliki Arkadi, Anthi Papakosta ve Drama Metropoliti Pavlos katıldı.

Samimi bir ortamda geçen yemeğin ardından Yunanistan temsilcisi AEK'nın yöneticileri tarafından Ağaoğlu'na çeşitli hediyeler verildi. Ağaoğlu da günün anısına AEK Başkanı Evangelos'a gümüş telkari işlemeli hediyeler sundu.

Yemekten sonra her iki takım yöneticileri karşılaşmayı izledi.

Müsabaka öncesi Portekizli oyuncu Joao Pereira ile AEK'nın Portekizli teknik direktörü Miguel Cardoso, saha kenarında birbirlerine sarılarak başarı diledi.

Kaynak: AA