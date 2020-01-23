Adnan Polat'tan Arda Turan açıklaması

23.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:09

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat, sarı-kırmızılı mevcut yönetim kurulunun deneyimli futbolcu Arda Turan ile ilgili alacağı karara herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

Polat, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yaptığı dönemde açılışını gerçekleştirdiği Mardin'in Nusaybin ilçesindeki futbol okulunun öğrencileriyle bir araya geldi.

Piyalepaşa'da gerçekleşen buluşmada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adnan Polat, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili, "Arda Turan'ın Galatasaraylılığı ve Galatasaray'a kattıkları tartışma konusu bile değil. Buradaki karar organı Galatasaray Kulübü yönetimi ve başkanıdır. Camiayı onlar temsil ediyorlar. Onların kararı neyse herkesin saygı göstermesi lazım. Kararın ne olacağını bilmiyorum. Bugün ya da yarın herhalde karar verecekler. Arda'yı alma ve almama yönünde başkan ve yönetimi ne karar verirse herkesin saygı göstermesi lazım." ifadelerini kullandı.

Adnan Polat, bir basın mensubunun "Siz başkan olsaydınız ne karar verirdiniz?" sorusuna, "Varsayım üzerine ahkam kesmenin anlamı yok. Arda, altyapıda beğenilmemiş ve Manisaspor'a gönderilmişti. Ben Manisaspor'dan geri aldım ve 22 yaşında kaptan yaptım. Arda ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Arda ile ilgili fikirlerimi hepiniz biliyorsunuz. Karar Galatasaray Kulübü Başkanı ve yönetiminin. Onlar nasıl uygun görürse bizim de üye ve taraftar olarak kabul etmemiz lazım." cevabını verdi.

"İngiltere modelini uygulasak bu işin üstesinden geliriz"

Süper Lig kulüplerinin Türkiye Bankalar Birliği ile imzaladığı yeniden yapılandırma anlaşması hakkında da değerlendirmede bulunan sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı, şunları söyledi:

"Türk futbolunun esas problemi yönetim modeli ve ekonomi. Bence herkesin buna konsantre olup geleceği kurtarmak için ortaya model koyması lazım. Bu model de ortada yok. Kısa vadede mümkün değil. 10 yıllık bir süreç gerekiyor. 2+3 (5) yıllık bir kredilendirme oldu. 2 yıl sonra giden başkanın yerine gelen başkan kucağında büyük bir bomba ile karşılaşacak. Bunun kesin çözümü var. İngiltere modelini alıp Türkiye'de uygulasak bu işin üstesinden geliriz ama ortaya kurallar konduktan sonra da sıfır toleransla gitmek lazım. Türkiye'de konan kaideleri illaki birileri delmek istiyor. Onu deldirmemek lazım. Kulüplere kayyum atansa da düzelmiş olmayacak. Durumu idare etmiş olacak. 10 senelik bir süreç içinde bu iş çözülür. Herkesin uyması lazım. 'Ben geleyim, kulübün her şeyini harcayayım ve şampiyon olayım gideyim. Benden sonra gelen düşünsün' felsefesinden Türk futbolunun çıkması lazım. "

"İbra etmeme çok yanlış bir yol"

Adnan Polat, Galatasaray Kulübünün mevcut yönetiminin yaklaşan mali kongrede ibra edilmeyeceği iddialarıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Çok yanlış bir yol. Galatasaray'a çok büyük zararlar verdi. İnşallah bu yol olmaz dedim ama bu yol olduğu vakit Galatasaray başkanlık makamını yıpratıyorlar, ağırlığını ve saygınlığını kaybettiriyorlar. Bu, bir miktar kişisel menfaatleri için uğraşanların ortaya koyduğu bir tezgah. Galatasaray'ın, bunlardan kurtulmadığı müddetçe iki yakasının bir araya geleceğini düşünmüyorum. Galatasaray camiasının liseli üyelerinin yüzde 95'i gerçek anlamda hanımefendi ve beyefendi. Ancak Galatasaray Kulübü, yüzde 3-5'lik bir Galatasaray'dan maddi ve manevi menfaat sağlayanların oyuncağı olmuş vaziyette."

Süper Lig'de rekabetin üste düzeyde olduğunu ve birçok takımın şampiyonluk yarışında yer aldığını vurgulayan Polat, "Galatasaray, daha önce de 10 puan geriden ikinci yarıya başladı ve şampiyon oldu. Üç hafta içinde çok şey değişir. Bu sene biraz daha zor çünkü şampiyonluk adayları fazla. Esasında tebrik edilmesi gereken Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir. Rıza Çalımbay ve Okan Buruk. Kişiliklerini çok beğendiğim kıymetli spor adamları. Futbolculuklarından biliyorum. İkisini de kutluyorum ve böyle devam etmelerini diliyorum." diye konuştu.

Adnan Polat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'da bir araya gelmesiyle ilgili, "Bence bir mahsuru yok. Saklı gizli bir şey yapmak isteseler bir yerde buluşurlardı ve kimsenin de ruhu duymazdı. Bu işleri bu kadar büyütmemek lazım." dedi.

Kaynak: AA