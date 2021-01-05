Adnan Bali kimdir? İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali kaç yaşında, nereli?

Ekonomi dünyasının bilindik isimlerinden olan Adnan Bali, sosyal medyada gündeme gelen isimlerden biri olmaya devam ediyor. İş Bankası Genel Müdürü olan Adnan Bali son dakika haberleriyle de gündeme geliyor. Peki, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali kimdir, kaç yaşında, nereli? Adnan Bali'nin görevi nedir?

Ekonomi dünyasının en çok konuşulan isimlerin başında Adnan Bali geliyor. Ekonomi dünyasında sık sık adı duyulan Adnan Bali kimdir? Adnan Bali nereli ve kaç yaşında? Vatandaşlar tarafından merak edilen Adnan Bali ne iş yapıyor?

ADNAN BALİ KİMDİR?

Adnan Bali 1962 yılında İslahiye, Gaziantep'te doğdu. Türk bankacı. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulundu. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yaptı ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atandı. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır.

AHMET BALİ NE İŞ YAPIYOR?

Adnan Bali, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü olarak görev almaktaydı ancak görevden ayrıldı.