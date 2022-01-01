Adıyaman'da yılbaşı denetimleri

ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da güvenlik güçleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, görevi başındaki personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Çuhadar ve beraberindekiler, Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktası, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.

İnceleme ve denetlemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Çuhadar, jandarma ve emniyet personelinin yeni yılını kutlayarak, şunları söyledi:

"2021 yılını geride bırakırken vatandaşlarımızın huzur ve güveni ile can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaz-kış, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. 2022 yılının da ülkemize, milletimize, devletimize ve Adıyamanlı hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın insanlarımıza huzur ve özellikle sağlık getirmesini diliyor, tüm Adıyamanlı hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum."

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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