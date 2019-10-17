Adıyaman'da trenin çarptığı kadın öldü

17.10.2019 15:50

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu treninin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adana-Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi, ilçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçen Medine Arkçı'ya (89) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Arkçı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arkçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazanın ardından trenin seferine devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA